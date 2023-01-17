Крещенские морозы ударят в Бурятии

Температура понизится на 10 и более градусов
18 января и ночью 19 января по Бурятии ожидаются снег, метели, ветер северо-западный с порывами до 16-21 м/с. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на 10 и более градусов. На дорогах накаты, заносы.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать правила безопасности в этот период, разъяснить правила безопасности детям и не оставлять их без присмотра.
- При сильном снегопаде и гололёде будьте предельно внимательными на дороге. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния. А в случае выезда позаботьтесь о готовности транспортного средства. Переходя дорогу убедитесь в своей безопасности. В ветреную погоду старайтесь обходить рекламные щиты, остановки и другие конструкции. Ни в коем случае не подходите к оборвавшимся электропроводам, - предупреждают сотрудники МЧС.
С понижением температуры необходимо ответственно отнеситесь к обогреву своего жилья. При печном отоплении нужно соблюдать правила пожарной безопасности и не доверять топку печи детям.
- Используйте только сертифицированные обогреватели. Старайтесь не перегружать электросеть и не оставлять включённые в сеть электроприборы без присмотра, - отмечают в МЧС.
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