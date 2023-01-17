Солист группы Иванушки International снял клип на зимнем Байкале





Солист группы Иванушки International Кирилл Туриченко выпустил клип на песню «Один день с тобой». Трогательную песню о любви певец исполняет на льду озера Байкал.Действо начинается с того, что Кирилл сидит на прозрачном стуле, пересматривая фотоснимки с возлюбленной. Затем он вспоминает её: в клипе девушка предстаёт в образе фигуристки в воздушном сиреневом платье. В завершение певец играет на рояле, который установили посреди озера.В видеоролике показаны невероятные красоты зимнего Байкала, ледяные пещеры, скалы и невероятный простор байкальской природы. Особенный шарм добавляет ветер, который треплет платье изящной фигуристки.Кирилл Туриченко уже десять лет является солистом легендарной группы Иванушки International. В 2021 году как сольный исполнитель принял участие в шоу «Маска» (возрастное ограничение – 12+) на НТВ в образе Носорога. И хоть маску снял в полуфинале, стал безусловным лидером зрительских симпатий этого сезона. С тех пор Кирилл активно развивает и сольную деятельность: только за 2022 выпустил пять сольных композиций и две в дуэте с известным оперным певцом Юсифом Эйвазовым.С ним же в декабре 2022 у Кирилла состоялся большой концерт в Крокус Сити Холл в Москве. Дружба Юсифа и Кирилла завязалась ещё на Маске, где первый принимал участие в образе Ламы, и переросла в большой творческий союз. В 2023 певцы собираются устроить большой тур по России со своей концертной программной. При этом Кирилл не перестаёт активно работать в «Иванушках», в конце прошлого года группа отметила 27 лет двумя большими концертами также в Крокусе.