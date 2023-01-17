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Жители Бурятии могут потратить на кино только часть денег с «Пушкинской карты»

Жители Бурятии могут потратить на кино только часть денег с «Пушкинской карты»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На походы в кинотеатры действует лимит в 2000 рублей

С наступлением января на все «Пушкинские карты» зачислили по 5 тысяч. Деньги весь год можно тратить на походы в театры, на выставки и в кино – в общем, на различные культурные мероприятия. Правда, на посещение кинотеатров установили денежный лимит – до 2000 рублей. Об этом сообщает «Бурятия-инфо 24/7» со ссылкой на министерство культуры республики.

«Пушкинские карты» выглядят как обычные банковские карточки, которые выдают всем россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. По 5000 на них перечисляют с 2022-го года. До этого было 3 тысячи.
 
Оформить такой «абонемент» можно через приложение «Госуслуги. Культура». Нужно скачать его и войти, используя свою учётную запись на портале (логин и пароль), а затем подтвердить выпуск именной карты. Подробная инструкция есть на сайте Госуслуг.

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