Жители Бурятии могут потратить на кино только часть денег с «Пушкинской карты»

На походы в кинотеатры действует лимит в 2000 рублей







«Пушкинские карты» выглядят как обычные банковские карточки, которые выдают всем россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. По 5000 на них перечисляют с 2022-го года. До этого было 3 тысячи.



Оформить такой «абонемент» можно через приложение «Госуслуги. Культура». Нужно скачать его и войти, используя свою учётную запись на портале (логин и пароль), а затем подтвердить выпуск именной карты. Подробная инструкция есть на сайте Госуслуг.





С наступлением января на все «Пушкинские карты» зачислили по 5 тысяч. Деньги весь год можно тратить на походы в театры, на выставки и в кино – в общем, на различные культурные мероприятия. Правда, на посещение кинотеатров установили денежный лимит – до 2000 рублей. Об этом сообщает «Бурятия-инфо 24/7» со ссылкой на министерство культуры республики.