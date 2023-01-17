18 января будут проводиться ремонтные работы
В среду, 18 января, часть домов микрорайона Старый Зелёный в Улан-Удэ временно останется без холодной воды. Это связано с ремонтом пожарного гидранта.
Под отключение попадают жилые дома:
Старый Зелёный 1 (1 этаж), 3 (1 этаж), 4 (1 этаж), 5 (1 этаж), 6 (1 этаж), 7 (1этаж), 9 (1 этаж), 9а(1 этаж);
частный сектор: ул. Угловая 17, 19, 21, 23, 25, 26;
ул. Первоцветная 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 12, 13, 7, 8, 9, 11, 10, 14, 15, 16, 33, 34, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 48, 57, 47, 50, 39, 38, 37.
Отключение холодного водоснабжения запланировано с 9:00 до 15:00.
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
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