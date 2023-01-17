В Улан-Удэ ради сохранения зелёной зоны снесут гаражи-самоволки

Во дворе на улице Краснофлотская закроют проезд для автомобилей







Как выяснилось, горожане подъезжают на своих авто к организациям, расположенным на первых этажах жилых зданий, прямо через тротуар и по зелёным насаждениям, уничтожая их. К тому же это небезопасно для пешеходов.



- После того, как проезды с двух сторон будут перекрыты, мы приведём в порядок придомовую территорию и высадим там дополнительные кустарники, – пояснил начальник управления по развитию территории и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района Александр Галданов.



Пока же ведётся работа по поиску владельцев металлических гаражей, которые незаконно установили на Краснофлотской, 36. Их планируют демонтировать. А когда земельный участок освободится, там установят бетонные блоки и сигнальные столбики, чтобы оградить зелёную зону от машин.



Около рекламной конструкции напротив дома № 36 сотрудники городского комбината по благоустройству уже установили ограничительные столбики для предотвращения заезда на тротуар со стороны улицы Шумяцкого. За счёт средств, направленных из бюджета депутату Народного Хурала этого округа, проложат тротуарные дорожки к организациям на улице Краснофлотская, 38 и 40.



Жильцам трёх домов на улице Краснофлотская в Улан-Удэ – № 36, 38 и 40 – вернут зелёную зону. По их просьбам там решили ограничить несанкционированный проезд. Мэр города Игорь Шутенков уже дал администрации соответствующее поручение.