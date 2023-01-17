Всего оборудуют 18 купелей
В Бурятии продолжается подготовка к празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января. Всего в республике планируется 18 оборудованных крещенских купелей.
В Главном управлении МЧС России по Бурятии назвали места оборудованных купелей. Сотрудники ведомства призывают совершать обряд омовения только в этих местах.
В Улан-Удэ будет одна оборудованная купель, его готовят на реке Уда, возле стадиона «Спартак». Здесь уже расчищают лёд.
Также по одной купели в нескольких районах республики:
- Прибайкальский район, река Селенга, село Троицкое;
- Заиграевский район, посёлок Заиграево, район Моста;
- Джидинский район, р. Джида, с. Петропавловка;
- Закаменский район, г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка»;
- Еравнинский район, озеро Сосновое, с. Сосново-Озерское.
Больше всего купелей (три) оборудуют в Кяхтинском районе: река Селенга, село Усть-Кяхта местность «Переправа»; река Селенга, село Усть-Кяхта местность «Переправа»; Кяхтинский район, приток реки Чикой.
По две купели будет в трёх районах региона:
- Селенгинский район, озеро Гусиное, улица Островского;
- Селенгинский район, село Тохой, река Убукунка местность «Плодопитомник»;
- Кабанский район, село Посольское, озеро Байкал;
- Кабанский район, село Селенгинск, река Поперечная, район Лыжной базы;
- Курумканский район, село Курумкан, река Баргузин, местность «Гутарка»;
- Курумканский район, река Баргузин, село Майск.
В Бурятии назвали места для крещенских купаний
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