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В Бурятии назвали места для крещенских купаний

В Бурятии назвали места для крещенских купаний
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Всего оборудуют 18 купелей

В Бурятии продолжается подготовка к празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января. Всего в республике планируется 18 оборудованных крещенских купелей.

В Главном управлении МЧС России по Бурятии назвали места оборудованных купелей. Сотрудники ведомства призывают совершать обряд омовения только в этих местах.

В Улан-Удэ будет одна оборудованная купель, его готовят на реке Уда, возле стадиона «Спартак». Здесь уже расчищают лёд

Также по одной купели в нескольких районах республики:

- Прибайкальский район, река Селенга, село Троицкое;
- Заиграевский район, посёлок Заиграево, район Моста;
- Джидинский район, р. Джида, с. Петропавловка;
- Закаменский район, г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка»;
- Еравнинский район, озеро Сосновое, с. Сосново-Озерское.

Больше всего купелей (три) оборудуют в Кяхтинском районе: река Селенга, село Усть-Кяхта местность «Переправа»; река Селенга, село Усть-Кяхта местность «Переправа»; Кяхтинский район, приток реки Чикой.

По две купели будет в трёх районах региона:

- Селенгинский район, озеро Гусиное, улица Островского;
- Селенгинский район, село Тохой, река Убукунка местность «Плодопитомник»;
- Кабанский район, село Посольское, озеро Байкал;
- Кабанский район, село Селенгинск, река Поперечная, район Лыжной базы;
- Курумканский район, село Курумкан, река Баргузин, местность «Гутарка»;
- Курумканский район, река Баргузин, село Майск.

Крещение

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