В ходе спецоперации погиб боец батальона «Байкал»

Олег Якимов стал добровольцем в сентябре 2022 года



В ходе проведения специальной военной операции погиб 53-летний уроженец Джидинского района Бурятии Якимов Олег Николаевич. О его гибели сообщила районная газета «Джидинка».



Олег Якимов родился 8 марта 1969 года в селе Петропавловка Джидинского района. В 1985 году окончил Петропавловскую среднюю школу. Учился в СПТУ-29, где получил диплом по специальности «машинист-тракторист».



В 1988-1990 годах проходил службу в рядах Советской армии.



Много лет проработал водителем в различных организациях, где зарекомендовал себя ответственным, исполнительным, трудолюбивым сотрудником.



В сентября 2022 года Олег Якимов отправился добровольцем в зону СВО в рядах подразделения «Байкал»



Родные и близкие вспоминают Олега как любящего семьянина, верного друга, добропорядочного соседа, как человека, который всегда готов прийти на помощь.



