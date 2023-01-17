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В ходе спецоперации погиб боец батальона «Байкал»

В ходе спецоперации погиб боец батальона «Байкал»
Общество, 
Олег Якимов стал добровольцем в сентябре 2022 года

В ходе проведения специальной военной операции погиб 53-летний уроженец Джидинского района Бурятии Якимов Олег Николаевич. О его гибели сообщила районная газета «Джидинка».

Олег Якимов родился 8 марта 1969 года в селе Петропавловка Джидинского района. В 1985 году окончил Петропавловскую среднюю школу. Учился в СПТУ-29, где получил диплом по специальности «машинист-тракторист».

В 1988-1990 годах проходил службу в рядах Советской армии.

Много лет проработал водителем в различных организациях, где зарекомендовал себя ответственным, исполнительным, трудолюбивым сотрудником.

В сентября 2022 года Олег Якимов отправился добровольцем в зону СВО в рядах подразделения «Байкал»

Родные и близкие вспоминают Олега как любящего семьянина, верного друга, добропорядочного соседа, как человека, который всегда готов прийти на помощь.

смерть

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