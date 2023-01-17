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В Улан-Удэ пройдёт международный конкурс «Караван на Великом Чайном пути»

В Улан-Удэ пройдёт международный конкурс «Караван на Великом Чайном пути»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс пройдёт 19 и 20 января

В ближайшие дни в Улан-Удэ состоится X международный фестиваль-конкурс «Караван на Великом Чайном пути». Мероприятие пройдёт 19 и 20 января в Городском дворце детского (юношеского) творчества и Национальной библиотеке Бурятии. Конкурс посвящён столетию со дня образования республики.

- К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, ДШИ, творческих объединений России, Монголии и Китая, - сообщается на сайте конкурса.

Можно принять участие по девяти направлениям:

1. Научно-практическая конференция «Мой край родной, моя земля…»
2. Конкурс «Юный экскурсовод»
3. Конкурс «Изобразительное искусство»
4. «Чайная церемония»
5. «Туристический сувенир»
6. Дефиле, дизайн одежды
7. Конкурс народной песни
8. Конкурс народно–стилизованного танца
9. Конкурс театрализованных фольклорных представлений.

Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса и анкету. Положение и программу можно посмотреть на сайте конкурса. Все вопросы можно уточнить по телефонам, указанным на сайте.


Возрастное ограничение 6+
конкурс

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