17 января

16 января

Популярное

В Улан-Удэ выписали штраф за холод в квартире

В Улан-Удэ выписали штраф за холод в квартире
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В декабре температура там опустилась до 18 градусов

ТГК-14 оштрафовали за низкую температуру в квартире дома № 13 на улице Яковлева в Улан-Удэ, сообщает Госстройжилнадзор. В декабре один из жильцов пожаловался, что температура у него дома составляет всего 18 градусов вместо положенных 20°С.

Сотрудники муниципальной жилищной инспекции провели проверку, и нарушение подтвердилось. Кроме того, температура теплоносителя в тепловом узле была меньше установленной температурным графиком.  Все материалы направили в Госстройжилнадзор для привлечения ПАО «ТГК-14» к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»).

В итоге энергетиков оштрафовали за некачественное теплоснабжение. Им придётся ответить и за отсутствие перерасчёта за некачественную коммунальную услугу.

При рассмотрении административного дела представитель ТГК-14 не согласился с протоколом. Он пояснил: несоответствие температуры нормативам на вводе в дом ещё не говорит о том, что ресурсоснабжающая организация поставляет теплоэнергию ненадлежащего качества. В качестве аргумента в компании привели и то, что обязательность применения температурного графика должна быть прямо предусмотрена в договоре между теплоснабжающей организацией и «управляшкой».

В Госстройжилнадзоре эти доводы назвали несостоятельными.
 
- Во-первых, согласно правилам «О предоставлении коммунальных услуг», исполнитель обязан предоставлять потребителю услуги в необходимых для него объёмах и надлежащего качества. Во-вторых, ненадлежащее содержание общего имущества, которое могло повлечь за собой снижение температуры, не выявлено и не подтверждено. Имело место нарушение законных прав потребителя, – пояснили в ведомстве.

По словам зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, договорные отношения между управляющей и теплоснабжающей организациями не имеют значения для собственника.
 
- Важно, чтобы были устранены нарушения и люди не мёрзли в своих квартирах, добросовестно оплачивая ресурсы, – отметил он.

Перерасчёт за услуги за период их некачественного оказания будет проводиться по предписаниям надзорных органов. Результаты должны отражаться в том числе в системе ГИС ЖКХ.

отопление холод штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выписали штраф за холод в квартире
В Улан-Удэ выписали штраф за холод в квартире
Общество, 17.01.2023
В декабре температура там опустилась до 18 градусов
Росгвардия Бурятии ищет кадры
Росгвардия Бурятии ищет кадры
Общество, 17.01.2023
Набор проводится в Улан-Удэ и районах
В Улан-Удэ ради сохранения зелёной зоны снесут гаражи-самоволки
В Улан-Удэ ради сохранения зелёной зоны снесут гаражи-самоволки
Общество, 17.01.2023
Во дворе на улице Краснофлотская закроют проезд для автомобилей
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, 17.01.2023
18 января будут проводиться ремонтные работы
Жительница Бурятии встретилась в Крыму с сыном, участвующим в СВО
Жительница Бурятии встретилась в Крыму с сыном, участвующим в СВО
Общество, 17.01.2023
Увидев его, женщина не смогла сдержать слёзы
Студенты Буддийского университета сдают экзамены
Студенты Буддийского университета сдают экзамены
Общество, 17.01.2023
Будущие ламы рассказывают священные тексты наизусть и делают перевод главных буддийских текстов
В ходе спецоперации погиб боец батальона «Байкал»
В ходе спецоперации погиб боец батальона «Байкал»
Общество, 17.01.2023
Олег Якимов стал добровольцем в сентябре 2022 года
В Бурятии районного главу обвинили в нежелании строить лыжероллерную трассу
В Бурятии районного главу обвинили в нежелании строить лыжероллерную трассу
Общество, 17.01.2023
Они заявили, что спортсмены вынуждены ездить на тренировки за 50 километров
В Джидинском районе Бурятии построят три детские площадки
В Джидинском районе Бурятии построят три детские площадки
Общество, 17.01.2023
Площадки установят в рамках программы «1000 дворов»
Известный актёр Андрей Мерзликин посетит Забайкальский край
Известный актёр Андрей Мерзликин посетит Забайкальский край
Общество, 17.01.2023
Он представит моноспектакль «С любовью к Родине»
В Улан-Удэ расчищают лёд на месте крещенской купели
В Улан-Удэ расчищают лёд на месте крещенской купели
Общество, 17.01.2023
Здесь будут оборудованы палатки и подъездные пути
В честь Героя России из Улан-Удэ Максима Концова выпустили марку
В честь Героя России из Улан-Удэ Максима Концова выпустили марку
Общество, 17.01.2023
В оборот вышла серия марок «Герои Российской Федерации»
Бурятский цирк восхитил жителей Санкт-Петербурга
Бурятский цирк восхитил жителей Санкт-Петербурга
Общество, 17.01.2023
Цирковое шоу «Тайна пяти стихий» посетили более 7 тысяч зрителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^