В Улан-Удэ выписали штраф за холод в квартире

В декабре температура там опустилась до 18 градусов







Сотрудники муниципальной жилищной инспекции провели проверку, и нарушение подтвердилось. Кроме того, температура теплоносителя в тепловом узле была меньше установленной температурным графиком. Все материалы направили в Госстройжилнадзор для привлечения ПАО «ТГК-14» к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»).



В итоге энергетиков оштрафовали за некачественное теплоснабжение. Им придётся ответить и за отсутствие перерасчёта за некачественную коммунальную услугу.



При рассмотрении административного дела представитель ТГК-14 не согласился с протоколом. Он пояснил: несоответствие температуры нормативам на вводе в дом ещё не говорит о том, что ресурсоснабжающая организация поставляет теплоэнергию ненадлежащего качества. В качестве аргумента в компании привели и то, что обязательность применения температурного графика должна быть прямо предусмотрена в договоре между теплоснабжающей организацией и «управляшкой».



В Госстройжилнадзоре эти доводы назвали несостоятельными.



- Во-первых, согласно правилам «О предоставлении коммунальных услуг», исполнитель обязан предоставлять потребителю услуги в необходимых для него объёмах и надлежащего качества. Во-вторых, ненадлежащее содержание общего имущества, которое могло повлечь за собой снижение температуры, не выявлено и не подтверждено. Имело место нарушение законных прав потребителя, – пояснили в ведомстве.



По словам зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, договорные отношения между управляющей и теплоснабжающей организациями не имеют значения для собственника.



- Важно, чтобы были устранены нарушения и люди не мёрзли в своих квартирах, добросовестно оплачивая ресурсы, – отметил он.





Перерасчёт за услуги за период их некачественного оказания будет проводиться по предписаниям надзорных органов. Результаты должны отражаться в том числе в системе ГИС ЖКХ.



