Площадки установят в рамках программы «1000 дворов»
В 2023 году продолжится реализация масштабного проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». В рамках этой программы в Бурятии в новом году благоустроят 61 дворовую территорию, в том числе и в Джидинском районе.
В этом году в Джидинском районе запланировано строительство трёх детских спортивных площадок: в сельских поселениях Петропавловское, Армакское, Верхнеторейское.
- В центре села Петропавловка будет установлена детская площадка по проекту «Медиум», которая включает в себя детскую игровую зону с качелями, турниками, тренажерами, горками и зону для игры с мячом, площадью более 2000 кв.м.. Срок реализации программы – август 2023 года. Аналогичная площадка уже установлена в западной части села Петропавловка в 2022-м также по программе «1000 дворов», - сообщил первый заместитель руководителя администрации МО «Джидинский район» Владимир Цыденов.
В сельских поселениях «Армакское» и «Верхнеторейское» площадки будут установлены по проекту «Минимал», которые включают в себя детскую зону для детей до 3 лет, детскую зону до 14 лет, спортивную зону и зону тихого отдыха. Общая площадь более 1000 кв.м.
- Это отличная новость! В нашем селе будет построена новая детская спортивная игровая площадка. Это здорово, наши дети будут получать удовольствие и физическое развитие, а родители будут спокойны за здоровье своих детей. Здоровые и счастливые дети-это наше будущее! - поделилась радостной новостью глава СП «Армакское» Варвара Воронина.
В 2022 году программа «1000» дворов была успешно реализована в 12 селах Джидинского района. Всего по Бурятии было построено 247 площадок.
В Джидинском районе Бурятии построят три детские площадки
Общество, Фото:
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