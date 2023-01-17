Он представит моноспектакль «С любовью к Родине»
В рамках проекта «Читаем со смыслом» заслуженный артист России, известный и любимый многими киноактёр Андрей Мерзликин покажет свой моноспектакль «С любовью к Родине» (возрастное ограничение 6+) в Забайкальском крае. Он выступит в Чите, Краснокаменске, Приаргунске, Борзе, Могойтуе, Оловянной, Агинском, Нерчинске, а также Балее с 30 января по 3 февраля.
30 января артист выступит на площадках Забайкальского государственного университета и на сцене Дома офицеров Забайкальского края.
31 января он отправится в города Приаргунск и Краснокаменск, а 1 февраля выступит в Борзе, а также посёлках Шерловая Гора и Оловянная.
На следующий день 2 февраля заслуженный артист России и автор моноспектакля «С любовью к Родине» встретится с жителями посёлков Могойтуя, Агинское и Песчанка. Уже 3 февраля Мерзликин представит своё творчество жителям Балея, Нерчинска и посёлка Первомайского.
Артист покажет забайкальцам разных возрастов авторский моноспектакль «С любовью к Родине». Зрителей ждут отрывки из фильмов и рассказы заслуженного деятеля искусств РСФСР, советского кинорежиссера, киноактера, сценариста и писателя Василия Шукшина, который сумел воспеть в своих произведениях красоту и величие России, а также живой концерт.
Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках проекта «Читаем со смыслом» в Забайкальский край уже приезжал Даниил Спиваковский.
Известный актёр Андрей Мерзликин посетит Забайкальский край
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