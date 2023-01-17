Порядка 700 человек будут дежурить на Крещение в Иркутской области

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Предварительно, иордани будут 55 населённых пунктах



В Иркутской области сотрудники экстренных служб будут дежурить в местах проведения обрядов в праздник Крещение Господне.



Всего для обеспечения безопасности планируется задействовать порядка 700 человек.



По предварительной информации, в 55 населённых пунктах оборудованы иордани, но с учётом складывающейся ледовой обстановки их число может быть изменено. Точная информация будет размещена 18 января на сайтах Главного управления МЧС России по Иркутской области и администраций муниципальных образований.

