Предварительно, иордани будут 55 населённых пунктах
В Иркутской области сотрудники экстренных служб будут дежурить в местах проведения обрядов в праздник Крещение Господне.
Всего для обеспечения безопасности планируется задействовать порядка 700 человек.
По предварительной информации, в 55 населённых пунктах оборудованы иордани, но с учётом складывающейся ледовой обстановки их число может быть изменено. Точная информация будет размещена 18 января на сайтах Главного управления МЧС России по Иркутской области и администраций муниципальных образований.
Порядка 700 человек будут дежурить на Крещение в Иркутской области
Общество, Фото:
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