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В «Непутёвых заметках» рассказали о нацпарке в Бурятии

В «Непутёвых заметках» рассказали о нацпарке в Бурятии
Общество,  Фото:screenshot
Ведущий Дмитрий Крылов делится со зрителями красотой зимнего Байкала

Недавно в эфире Первого канала выходила передача «Непутёвые заметки» (возрастное ограничение – 12+) о городе Улан-Удэ. Сейчас телеканал выпустил программу о достопримечательностях зимнего Байкала, сообщает пресс-служба Забайкальского нацпарка.

- Сегодня мы продолжаем знакомиться с обычаями и традициями буддизма в Бурятии, ведь большинство населения этой республики исповедует буддизм. Впрочем, в верованиях бурят вмешиваются и более древние традиции. Тут до сих пор верят в духов, им поклоняются, их задабривают, - рассказывает ведущий программы Дмитрий Крылов.

Но как бы экзотично не выглядели для приезжего многочисленные буддистские дацаны, все же главная приманка для туристов — это легендарное озеро Байкал. Путешествие на Байкал зимой — это незабываемые впечатления.

- Байкальский лёд – самый красивый на нашей планете. Он потрясающе красив и как кристалл чист. Поэтому именно середина зимы, когда байкальский лёд становится гарантированно прочным, и считается в этих краях пиком туристического сезона, - отмечает ведущий программы.

Посмотреть этот выпуск Непутёвых заметок можно на сайте первого канала: www.1tv.ru.
национальный парк Байкал телепередачи путешествие туризм

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