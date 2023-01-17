В «Непутёвых заметках» рассказали о нацпарке в Бурятии

Ведущий Дмитрий Крылов делится со зрителями красотой зимнего Байкала



Недавно в эфире Первого канала выходила передача «Непутёвые заметки» (возрастное ограничение – 12+) о городе Улан-Удэ. Сейчас телеканал выпустил программу о достопримечательностях зимнего Байкала, сообщает пресс-служба Забайкальского нацпарка.



- Сегодня мы продолжаем знакомиться с обычаями и традициями буддизма в Бурятии, ведь большинство населения этой республики исповедует буддизм. Впрочем, в верованиях бурят вмешиваются и более древние традиции. Тут до сих пор верят в духов, им поклоняются, их задабривают, - рассказывает ведущий программы Дмитрий Крылов.



Но как бы экзотично не выглядели для приезжего многочисленные буддистские дацаны, все же главная приманка для туристов — это легендарное озеро Байкал. Путешествие на Байкал зимой — это незабываемые впечатления.



- Байкальский лёд – самый красивый на нашей планете. Он потрясающе красив и как кристалл чист. Поэтому именно середина зимы, когда байкальский лёд становится гарантированно прочным, и считается в этих краях пиком туристического сезона, - отмечает ведущий программы.



Посмотреть этот выпуск Непутёвых заметок можно на сайте первого канала: www.1tv.ru.

