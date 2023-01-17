Таиланд будет продвигать медицинский туризм

Новое туристическое направление принесёт стране порядка 25 миллиардов батт



Таиланд планирует делать ставку на медицинский и оздоровительный туризм в 2023 году. По мнению представителей управления по туризму королевства, такая политика поможет привлекать в страну иностранных гостей круглый год, сообщает интернат-портал Tourdom.ru.



- Таиланд готов к новым трендам, имеет необходимую инфраструктуру и технологии. Для популяризации оздоровительных целей поездок клиникам рекомендовано поддерживать уровень сервиса, но не повышать стоимость услуг. Делать их доступнее для туристов, тем самым усиливая конкурентоспособность отрасли, комментирует представитель управления по туризму королевства Паричарт Бунклай.



По оценкам аналитиков, оздоровительный туризм принесёт Таиланду доход порядка 25 млрд бат (700 млн долларов США) в 2023 году. Причём ожидается, что вводимые ранее меры по борьбе с пандемией коронавируса представят королевство как одно из самых безопасных и эпидемиологически благополучных мировых направлений.



