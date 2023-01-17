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Раненый военный из Бурятии рассказал о СВО

Раненый военный из Бурятии рассказал о СВО
Общество,  Фото:"Селенга-инфо"
Он был на спецоперации с самого первого дня

Недавно уроженец Селенгинского района Бурятии, который принимал участие в проходящей на Украине специальной военной операции, побывал в вечерней общеобразовательной школе в Гусиноозёрске. Он пообщался с учениками, рассказали в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7».

Встреча состоялась в прошлую пятницу, 13 января. Боец рассказал о жизни в условиях СВО, своих сослуживцах и товарищах и их подвигах.

Военнослужащий был на спецоперации с самого первого дня, 24 февраля, и до 20 декабря. Он получил осколочное ранение. Нашего земляка представили к награждению медалью «За отвагу». 

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