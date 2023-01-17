В нацпарке в Бурятии сняли на видео лосиху с лосёнком

Они прогуливались по заснеженным территориям
Государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье», руководитель опергруппы «Хиус» Евгений Батурин в Забайкальском национальном парке встретил пару лосей – маму и детёныша. Диких животных он запечатлел на видео.
- Неслучайно сотрудники службы охраны оснащены камерами, видеорегистраторами, а некоторые даже дронами. Будучи на территории, каждый из них должен быть наготове, чтобы вовремя запечатлеть возможное нарушение или лесных жителей, - пояснили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Сперва лосёнок прячется за маму, робко выглядывает вперёд. А потом набирается смелости и, задрав мордашку, куда-то мчится. Маме остаётся только бежать вдогонку.
- Соблюдайте тишину, когда вы в гостях у природы и такие встречи не заставят вас ждать, - призывают сотрудники «Заповедного Подлеморья».
Они прогуливались по заснеженным территориям
Там предложили устраивать танцевальные и тематические вечера
Часть жителей находится в поисках новой работы
Продукцию пытались ввезти из Монголии
Это произошло по техническим причинам
В исправительной колонии прошёл конкурс на лучшую снежную фигуру
Также ожидается порывистый ветер
Надежда Сахьяновна проработала более 45 лет в лечебно-трудовой профилактории
Он заявил, что не хотел никого обидеть и принёс извинения за свои слова о буузах
Соответствующие изменения утвердил глава Алексей Цыденов
Спортивное мероприятие организовал ТОС
Нарушение выявила прокурорская проверка
В Тарбагатае состоялся необычный концерт
В Улан-Удэ днём ниже 20-ти градусов
В ней участвуют представители шести районов региона