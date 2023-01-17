В нацпарке в Бурятии сняли на видео лосиху с лосёнком







- Соблюдайте тишину, когда вы в гостях у природы и такие встречи не заставят вас ждать, - призывают сотрудники «Заповедного Подлеморья».



Государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье», руководитель опергруппы «Хиус» Евгений Батурин в Забайкальском национальном парке встретил пару лосей – маму и детёныша. Диких животных он запечатлел на видео.- Неслучайно сотрудники службы охраны оснащены камерами, видеорегистраторами, а некоторые даже дронами. Будучи на территории, каждый из них должен быть наготове, чтобы вовремя запечатлеть возможное нарушение или лесных жителей, - пояснили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Сперва лосёнок прячется за маму, робко выглядывает вперёд. А потом набирается смелости и, задрав мордашку, куда-то мчится. Маме остаётся только бежать вдогонку.