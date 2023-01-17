17 января

16 января

Популярное

В Бурятии пройдут «Дни короткометражного кино»

В Бурятии пройдут «Дни короткометражного кино»
Общество,  Фото:pixabay.com.
Увидеть кино можно будет 21, 28 января и 4 февраля

В январе и феврале школа креативных индустрий «Байкал Арт» при колледже искусств имени Чайковского станет площадкой международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Day).

- На показе можно будет увидеть игровое, неигровое и анимационное кино. Просмотр фильмов состоится 21, 28 января и 4 февраля в 13:00 в здании школы креативных индустрий «Байкал Арт» по адресу ул. Пушкина, 17, -сообщается на сайте колледжа.

После показов пройдут онлайн-встречи с авторами фильмов, в рамках которых можно будет пообщаться с создателями, задать интересующие вопросы.

Фестиваль выявляет и поощряет талантливую творческую молодёжь в области кино, продвигает короткометражные фильмы среди широкой зрительской аудитории и развивает киноклубное движение. Фестиваль проводится продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и Союза кинематографистов России.

Вход свободный для всех желающих.

Возрастное ограничение - 18 +


Справка:

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) был учреждён Союзом кинематографистов России в 2014-м году.

В этом году основные показы фестиваля проводились в Москве с 15 по 21 декабря 2022 года. В период с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года в регионах России, а также на зарубежных площадках.

Сайт фестиваля www.shortday.ru

кинофестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдут «Дни короткометражного кино»
В Бурятии пройдут «Дни короткометражного кино»
Общество, 17.01.2023
Увидеть кино можно будет 21, 28 января и 4 февраля 
Лучники Бурятии на первом старте нового года завоевали 19 медалей
Лучники Бурятии на первом старте нового года завоевали 19 медалей
Общество, 17.01.2023
Они успешно выступили на всероссийских соревнованиях памяти Бориса Санданова
В Бурятии проверили, как перевозят детей
В Бурятии проверили, как перевозят детей
Общество, 17.01.2023
Рейды прошли в новогодние праздники
В Бурятии скоропостижно скончался начальник районного отряда ГПС
В Бурятии скоропостижно скончался начальник районного отряда ГПС
Общество, 17.01.2023
Коллеги выразили соболезнования его родным
Крещенские морозы ударят в Бурятии
Крещенские морозы ударят в Бурятии
Общество, 17.01.2023
Температура понизится на 10 и более градусов
В Бурятии отловленных собак перестанут помечать ушными бирками
В Бурятии отловленных собак перестанут помечать ушными бирками
Общество, 17.01.2023
Некоторые уличные животные случайно их срывают
Солист группы Иванушки International снял клип на зимнем Байкале
Солист группы Иванушки International снял клип на зимнем Байкале
Общество, 17.01.2023
Кирилл Туриченко выпустил клип на песню «Один день с тобой»
Улан-Удэ примет первенство Дальнего Востока по дзюдо
Улан-Удэ примет первенство Дальнего Востока по дзюдо
Общество, 17.01.2023
Спортсмены разыграют путёвки на первенство России
В Улан-Удэ выписали штраф за холод в квартире
В Улан-Удэ выписали штраф за холод в квартире
Общество, 17.01.2023
В декабре температура там опустилась до 18 градусов
Росгвардия Бурятии ищет кадры
Росгвардия Бурятии ищет кадры
Общество, 17.01.2023
Набор проводится в Улан-Удэ и районах
В Улан-Удэ ради сохранения зелёной зоны снесут гаражи-самоволки
В Улан-Удэ ради сохранения зелёной зоны снесут гаражи-самоволки
Общество, 17.01.2023
Во дворе на улице Краснофлотская закроют проезд для автомобилей
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, 17.01.2023
18 января будут проводиться ремонтные работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^