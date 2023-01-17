В Бурятии пройдут «Дни короткометражного кино»



Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) был учреждён Союзом кинематографистов России в 2014-м году.



В этом году основные показы фестиваля проводились в Москве с 15 по 21 декабря 2022 года. В период с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года в регионах России, а также на зарубежных площадках.



Сайт фестиваля www.shortday.ru





В январе и феврале школа креативных индустрий «Байкал Арт» при колледже искусств имени Чайковского станет площадкой международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Day).- На показе можно будет увидеть игровое, неигровое и анимационное кино. Просмотр фильмов состоится 21, 28 января и 4 февраля в 13:00 в здании школы креативных индустрий «Байкал Арт» по адресу ул. Пушкина, 17, -сообщается на сайте колледжа.После показов пройдут онлайн-встречи с авторами фильмов, в рамках которых можно будет пообщаться с создателями, задать интересующие вопросы.Фестиваль выявляет и поощряет талантливую творческую молодёжь в области кино, продвигает короткометражные фильмы среди широкой зрительской аудитории и развивает киноклубное движение. Фестиваль проводится продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и Союза кинематографистов России.Вход свободный для всех желающих.