В Бурятии районного главу обвинили в нежелании строить лыжероллерную трассу

Они заявили, что спортсмены вынуждены ездить на тренировки за 50 километров



По словам сельчан, вначале власти утверждали, что строительству спортобъекта мешает Центральная экологическая зона Байкальской природной территории.



- Но при изучении законодательных актов из сложившейся ситуации нашли выход. Имеются все подтверждающие письма, направленные из Минприроды и Минспорта, а также официальные ответы райадминистрации, – пишут люди. – Хотелось бы получить ответ от Михаила Мишурина.



Начальник отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Леонид Раднаев сообщил, что средства на разработку проектно-сметной документации (ПСД) «по строительству плоскостного сооружения» выделили в 2019 году. А 30 декабря 2022-го госэкспертиза направила положительное заключение.



- Насчёт нецелесообразности – в 2022 году не было возможности разработать две проектно-сметной документации по строительству лыжероллерной трассы в связи с дефицитом финансирования местного бюджета, – пояснил начальник отдела. – Предпроектная работа по разработке ПСД запланирована в 2023-ем.









- Министерство природы, Минспорта и правительство РБ дали добро и направили подтверждающие письма на запрос жителей, – рассказали баргузинцы. – Однако глава района Михаил Мишурин считает это нецелесообразным. Спортсмены должны ездить за 50 километров для подготовки на лыжероллерах?