Более 4,5 тысяч жителей Бурятии в январе решили «начать новую жизнь»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Часть жителей находится в поисках новой работы



Служба исследований hh.ru проанализировала резюме, открытые или обновленные в первые две недели января: оказалось, что начать 2023 год с поиска новой работы решили полтора миллиона россиян.



49% соискателей, решивших «начать новую жизнь» в первые дни года, указали в своих резюме, что активно ищут работу. Ещё 31% готовы рассматривать предложения, 2% отмечают, что им уже предложили работу и сейчас они принимают решение, а 1% - уже вышли на новое место. Кроме того, 11% соискателей обновили резюме, но не находятся в активном поиске – а просто хотят ориентироваться в ситуации на рынке труда. Остальные не указали статус поиска в резюме.



Наибольшую активность в начале года проявили соискатели из Москвы – на них приходится 28% резюме, а также из Санкт-Петербурга (11%), Московской области (6%), Краснодарского края (4%) и Свердловской области (3%). В Бурятии «новую жизнь с нового года», готовы начать 4,7 тысячи соискателей (0,3%).



Чаще всего январские соискатели ищут работу менеджерами по продажам (9%), администраторами (6%), водителями, продавцами, бухгалтерами и руководителям проектов (по 4%); секретарями, менеджерами по работе с партнёрами и программистами (по 3%), а также менеджерами по закупкам, экономистами и инженерами-конструкторами (по 2%).



Мужчин среди тех, кто решил начать год с поиска новой работы, чуть меньше, чем женщин – 49% против 51%. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались соискатели 26-35 лет (32% резюме) и 36-45 лет (27%). Все остальные возрастные категории заметно отстают: 13% резюме приходится на 46-55-летних соискателей, 12% - на 22-25-летних, 11% - на соискателей до 22 лет, 4% на соискателей старше 55 лет.

