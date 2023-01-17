Жители Бурятии переругались в соцсетях из-за простого примера по математике

Каверзная задачка рассорила интернет-пользователей





Вот уже несколько дней в Интернете ведутся жаркие споры вокруг обычной, казалось бы, задачки из школьного учебника по математике. Сначала её выложили в группе одной из зарубежных соцсетей. Под публикацией оставили более 60 тысяч комментариев, но определиться с правильным ответом так и не смогли. У кого-то получается «4», у других – «1». И все упрекают друг друга в незнании элементарных правил.Дискуссия докатилась до Рунета и, в частности, до Бурятии. Спор разгорелся нешуточный. Жители республики не могут прийти к единому мнению из-за порядка действий. Пришлось вспомнить простые правила вроде тех, что первым делом выполняются операции в скобках, а потом – в порядке очереди, слева направо.Сторонники обоих вариантов пытаются убедить друг друга в своей правоте. «Не понимаю, как получилось 4», «У кого получается 1, решение напишите», «Белены объелись? Ответ – 1. Как вы получили 4?», «Естественно, 1», «Для тех, кто школу не прогуливал – естественно, 4», – подкалывают друг друга наши земляки. Некоторые посоветовали не использовать для расчётов инженерный калькулятор – мол, «там тоже нет единого мнения».Люди получают разные результаты, потому что выполняют действия в разном порядке. Сторонники ответа «1» сначала делают вычитание в скобках и получают «2», переходят к умножению на тройку, которая стоит перед скобками и воспринимается как общий множитель для двойки и восьмёрки, а затем приступают к делению. Получая в числителе 6, они делят результат на 6 в знаменателе и получают единицу.Другие первым дело делают вычитание (8-6), затем берутся за деление 36 на 3 и получившиеся числа умножают друг на друга. Деля получившееся число 24 в числителе на 6, они получают 4.