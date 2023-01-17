На Иркутскую область надвигаются 57-градусные морозы

Также ожидается порывистый ветер



На Иркутскую область надвигаются аномальные морозы. По прогнозу синоптиков, 17-19 января в Катангском районе сохранятся сильные морозы с минимальными температурами воздуха -47,-52 градусов, местами температура опустится до -57 градусов.



17 января утром и днём местами в западных, центральных, северо-западных районах ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15-19 м/с, снег, метели.



- Из-за аномальных морозов высок риск возникновения пожаров! Государственные инспекторы по пожарному надзору напоминают о правилах пожарной безопасности при обогреве жилья, - призывают в ГУ МЧС по Иркутской области.



Самыми распространёнными причинами пожаров в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования.

