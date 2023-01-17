Жители Бурятии остались без повышенной региональной доплаты к январским пенсиям

Это произошло по техническим причинам
Жители Бурятии, которые находятся на заслуженном отдыхе, получили
январские пенсии досрочно – в декабре. В связи с индексацией, которая произошла с нового года, людям должны были повысить и региональную доплату.
Перерасчёт планировалось сделать до 15 января, но этого не произошло по техническим причинам, возникшим у разработчика программы, рассказали в Минсоцзащиты республики.
- Выплата перерасчёта за январь будет произведена вместе с очередной региональной социальной доплатой за февраль, – отметили в ведомстве и извинились за доставленные неудобства.
Региональную доплату получают жители республики, у которых размер пенсии ниже установленного в РБ прожиточного минимума. С 2021 года её выплачивает
министерство социальной защиты населения.
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