В Бурятии расширят штат диспетчерских служб пожарных частей

Соответствующие изменения утвердил глава Алексей Цыденов



В Бурятии вырастет число штатных единиц диспетчерских служб пожарных частей. В 2023 году увеличение штатных единиц составит 15 диспетчеров.



Соответствующие изменения в постановление правительства от 07.10.2011 № 528 «О создании государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Республики Бурятия» внес глава республики Алексей Цыденов. Изменения касаются укомплектования подразделений Государственной противопожарной службы.



- Учитывая сложную оперативную обстановку с техногенными и природными пожарами в целом в Бурятии, в том числе с загораниями сухой травы, увеличение численности государственной противопожарной службы республики позволит повысить эффективность тушения пожаров, снизит риски гибели и травмирования населения при бытовых пожарах, повысит уровень защиты населенных пунктов от природных пожаров, - сообщили в пресс-службе правительства республики.



Всего до 2026 года включительно планируется поэтапно создать 80 единиц для должностной категории «диспетчер» по всей республике.



Отметим, что за последние пять лет подразделения Государственной противопожарной службы Бурятии более 60 тысяч раз выезжали на различные возгорания, из них более 11 тысяч выездов - на бытовые пожары. За последние два года совершено более тысячи выездов на загорания сухой травы. При этом ежегодно возникают угрозы перехода природных пожаров на населённые пункты.



В 2023 году в Бурятии определено 325 территорий населённых пунктов, организаций отдыха детей, садоводства и огородничества, подверженных угрозе перехода лесных и других ландшафтных пожаров. На сегодняшний день в Бурятии всеми видами пожарной охраны осуществляется защита 633 населённых пунктов.









