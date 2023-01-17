В Бурятии прокурор участвовал в соревнованиях по волейболу среди сельчан

Спортивное мероприятие организовал ТОС
Прокурор Окинского района Бурятии принял участие в соревновании по волейболу среди жителей района, организованном ТОСом «Саяан Уула».
- Представитель надзорного органа обратился к участникам спортивного мероприятия с приветственным словом. Он напомнил присутствующим о важности здорового образа жизни, занятия спортом, о вреде употребления спиртных напитков. Разъясняя законодательство о профилактике правонарушений, прокурор акцентировал внимание на отрицательных последствиях употребления алкоголя, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Спортивное мероприятие прошло в дружеской и тёплой обстановке. По их результатам команда, занявшая почётное 4 место, а также самый юный волейболист получили призы от прокуратуры района.
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