В Бурятии прокурор участвовал в соревнованиях по волейболу среди сельчан





Прокурор Окинского района Бурятии принял участие в соревновании по волейболу среди жителей района, организованном ТОСом «Саяан Уула».- Представитель надзорного органа обратился к участникам спортивного мероприятия с приветственным словом. Он напомнил присутствующим о важности здорового образа жизни, занятия спортом, о вреде употребления спиртных напитков. Разъясняя законодательство о профилактике правонарушений, прокурор акцентировал внимание на отрицательных последствиях употребления алкоголя, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Спортивное мероприятие прошло в дружеской и тёплой обстановке. По их результатам команда, занявшая почётное 4 место, а также самый юный волейболист получили призы от прокуратуры района.