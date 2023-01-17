Нарушение выявила прокурорская проверка
Физкультурно-спортивный комплекс «Тамир» и административно-хозяйственная группа отдела культуры Закаменского района Бурятии заключили с индивидуальными предпринимателями без проведения конкурсов или аукционов 12 договоров аренды нежилых помещений. Помещения являются муниципальным имуществом и находятся в оперативном управлении этих учреждений.
На официальном сайте для размещения информации о проведении торгов извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды не размещалось.
Директорам учреждений прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона, которые удовлетворены.
Кроме того, по постановлению руководители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ «Действия должностных лиц органов местного самоуправления, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии два директора учреждений привлечены к административной ответственности
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