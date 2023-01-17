Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют воздержаться от крещенских купаний
Министерство здравоохранения региона подготовило ряд рекомендаций для забайкальцев о том, как безопасно провести крещенские купания и не навредить здоровью. Купания в проруби противопоказаны людям с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также больным сахарным диабетом.
- Купаться в проруби не рекомендуется людям, страдающим хроническими заболеваниями. Инфекционные и острые заболевания также являются противопоказанием для погружения в ледяную воду. Кроме того, не стоит пить алкоголь перед и после купания. При резком ухудшении самочувствия следует обратиться к врачу, - рассказала министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.
Также она отметила, что перед купанием тело нужно разогреть. В холодную воду нужно заходить быстро, в воде можно находиться не более 20 - 30 секунд. Нырять и плавать не рекомендуется.
Купание в проруби следует проводить в специально организованных местах, где будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и другие экстренные службы. Перед купанием в проруби следует проконсультироваться с врачом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения забайкалья.
В Забайкалье рассказали, как безопасно провести крещенские купания
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