В Забайкалье рассказали, как безопасно провести крещенские купания

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют воздержаться от крещенских купаний



Министерство здравоохранения региона подготовило ряд рекомендаций для забайкальцев о том, как безопасно провести крещенские купания и не навредить здоровью. Купания в проруби противопоказаны людям с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также больным сахарным диабетом.



- Купаться в проруби не рекомендуется людям, страдающим хроническими заболеваниями. Инфекционные и острые заболевания также являются противопоказанием для погружения в ледяную воду. Кроме того, не стоит пить алкоголь перед и после купания. При резком ухудшении самочувствия следует обратиться к врачу, - рассказала министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.



Также она отметила, что перед купанием тело нужно разогреть. В холодную воду нужно заходить быстро, в воде можно находиться не более 20 - 30 секунд. Нырять и плавать не рекомендуется.



Купание в проруби следует проводить в специально организованных местах, где будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и другие экстренные службы. Перед купанием в проруби следует проконсультироваться с врачом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения забайкалья.

