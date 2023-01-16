Морозы вернутся в Бурятию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Прежде будет небольшое потепление



Крепкие морозы, которые царили в Бурятии на прошлой неделе, ненадолго отступят. В начале недели ожидается тёплая со снегом погода. Затем ожидается преобладание морозной, преимущественно без осадков, погоды. Ночью до -31,-39 градусов, местами до -40 градусов и ниже, днём преобладающие температуры -23,-28, по крайнему северу -30,-35 градусов.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 17 января, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный 4-9, днём с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -23,-28, местами -33,-38, по Прибайкалью -13,-18, днём -13,-18, местами -23,-28, по Прибайкалью -7,-12.



В среду, 18 января, облачно с прояснением, на большей части территории небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по северу до -36, днём -11,-16, местами -20,-25, по крайнему северу -27,-32.



В четверг, 19 января, облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по Прибайкалью при снеге -19,-24, днём -22,-27, местами -15,-20, по крайнему северу -30,-35.





