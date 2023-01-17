«Билет в СССР» показали жителям села в Бурятии

В Тарбагатае состоялся необычный концерт



13 января в культурно-досуговом центре села Тарбагатай состоялся праздничный концерт к 100-летию образования СССР «Билет в СССР».



Действо началось с инсталляции-выставки в фойе досугового центра. Атрибутика, предметы быта советских времён: буфет, проигрыватель с виниловыми пластинками, ковры, детские игрушки, даже пионеры в красных галстуках – все это воссоздало атмосферу прошлых лет.



Программу из двух отделений составили вокальные номера – «Хиты того времени». Гармонично дополнял выступления конферанс ведущей Галины Чебуниной, заслуженного работника культуры Бурятии, художественного руководителя культурно-досугового центра Тарбагатайского района. Зрители тепло принимали песни, танцы и шутки исполнителей.



В концерте участвовали около 100 самодеятельных артистов Тарбагатайского района: Заслуженный коллектив народного творчества «Народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», Фольклорный ансамбль «Черпачок», народный театр эстрадных миниатюр «Гоп компания», ансамбль народного шлягера «Межа», хор «Русская песня», вокальная группа «Лада», Народный ансамбль русской песни «Рябинушка», эстрадно-хореографическое объединение «ЭХО», ансамбль тарбагатайской больницы «Адреналин», ансамбль лирической песни «Сударушка», Народный ансамбль казачьей песни «Воскресенье», пионерский отряд Тарбагайской школы, ансамбль «Все свои».



Мероприятие посетили специалисты Республиканского центра народного творчества, почётные гости: министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и президент фестиваля кино и театра «Амурская осень», секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов. Они тепло отозвались о мероприятии, отметили, что концерт навеял приятные воспоминания, представление получилось ярким, зрелищным, интересным как взрослым, так и детям, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

