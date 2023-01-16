В Кяхтинском районе Бурятии зарегистрировали первый брак

Молодожёны обменялись кольцами



12 января в Кяхтинском районе Бурятии состоялась первая торжественная регистрация брака в 2023 году.



- Кольцами - символом чистой, взаимной и трепетной любви обменялись молодожёны Андрей и Марина. Молодым было вручено свидетельство о заключении брака с пожеланиями большой любви, гармонии, душевной радости и взаимопонимания, - сообщили в республиканском ЗАГСе.



С трепетным и волнующим событием поздравила молодожёнов начальник отдела ЗАГС Лидия Самбуева.

