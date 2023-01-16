Молодожёны обменялись кольцами
12 января в Кяхтинском районе Бурятии состоялась первая торжественная регистрация брака в 2023 году.
- Кольцами - символом чистой, взаимной и трепетной любви обменялись молодожёны Андрей и Марина. Молодым было вручено свидетельство о заключении брака с пожеланиями большой любви, гармонии, душевной радости и взаимопонимания, - сообщили в республиканском ЗАГСе.
С трепетным и волнующим событием поздравила молодожёнов начальник отдела ЗАГС Лидия Самбуева.
В Кяхтинском районе Бурятии зарегистрировали первый брак
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