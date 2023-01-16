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В Улан-Удэ усиленно борются с последствиями январских снегопадов

В Улан-Удэ усиленно борются с последствиями январских снегопадов
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
В мэрии рассказали, куда вывозят снег с городских улиц

В столице Бурятии продолжают ликвидировать последствия январских снегопадов. В понедельник, 16 января, их устраняют 50 единиц спецтехники и 120 сотрудников городского комбината по благоустройству, рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
 
Самосвалы в комплексе с мини-погрузчиками с четырёх часов утра вывозят снег с улиц Балтахинова, Ленина и Куйбышева в Советском районе, Цивилёва, Северо-Восточная, Камова и Хоринская – в Железнодорожном и Бабушкина и Удинского моста – в Октябрьском. Кроме того, коммунальщики вручную очищают от него лестницы, пешеходные зоны и остановки во все трёх районах Улан-Удэ.

В десять часов вечера спецтехника КБУ приступит к комплексной уборке дорог. Особое внимание уделяют наиболее опасным участкам – крутым спускам и подъёмам, перекрёсткам и остановочным карманам. Всего в порядок в городе приводят 300 улиц на общей площади в 401 300 квадратных метров. Подсыпают их только песком, чтобы не навредить Байкалу. Дело в том, что Улан-Удэ входит в водосборную зону Байкальской природной территории и использование химических реагентов, как, например, в других городах, запрещено федеральным законом об охране озера и другими нормативными актами.
 
Песок не «плавит» снег, а делает поверхность более шероховатой, улучшая сцепление с ней. Поэтому на дорогах всё же образуются снежные накаты, которые приходится снимать тяжёлыми грейдерами и после – вывозить большие объёмы снега. Он хранится в местах временного складирования, рассказали в мэрии.


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