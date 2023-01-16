В Улан-Удэ мигрируют собаки из районов

В морозы собаки активно сбиваются в стаи



В столице Бурятии по новым муниципальным контрактам на отлов безнадзорных животных, которые действуют с 11 декабря и до конца 2023 года, три подрядных организации уже отловили 952 бездомных собаки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



В Улан-Удэ в каждом районе работает одна подрядная организация: в Советском районе – ООО «ЦАСС», в Железнодорожном – ИП Жихарева, в Октябрьском – ООО «Ананда». Количество бригад отлова по каждому району составляет от восьми до девяти.



– С наступлением низких температур безнадзорные животные сбиваются в стаи и собираются возле кормовой базы – мусорных контейнерных площадок. Поэтому для эффективной отработки территории экипажи отлова выходят и в ночное дежурство, – сообщил и. о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Из-за наличия кормовой базы в город мигрируют безнадзорные собаки из Иволгинского, Заиграевского, Кабанского, Тарбагатайского районов. Специалисты пресекают пути миграции таких собак, поясняют в комитете городского хозяйства.



Сообщить о безнадзорных собаках можно по телефонам служб отлова:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;

– в Железнодорожном – ИП Жихарева, тел. 67-92-92;

– в Октябрьском – ООО «Ананда», тел. 62-19-99.

