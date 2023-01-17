В Улан-Удэ днём ниже 20-ти градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный 4-9, днём с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём -13,-18, местами -23,-28, по Прибайкалью -7,-12.
В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный 5-10, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура днём -16,-18.
В Бурятии сегодня снежно
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ней участвуют представители шести районов региона
Молодожёны обменялись кольцами
С начала года на железнодорожных станциях республики досмотрено более двух тысяч тонн продукции
Здесь также будет поле для мини-футбола
Пешеходный мост пролегает через реку Снежную
Роспотребнадзор подвёл итоги работы «горячих линий» за 2022 год
Они решили начать год с доброго дела
Он публично обругал свою малую родину
Большинство из них – по нацпроекту
Продукцию обнаружили на границе
Работа по оцифровке продолжается
УЗИ-аппарат приобрели за 5,9 млн рублей
В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения режиссёра
В мэрии рассказали, куда вывозят снег с городских улиц
Прежде будет небольшое потепление