17 января

16 января

Популярное

В Бурятии сегодня снежно

В Бурятии сегодня снежно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём ниже 20-ти градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный 4-9, днём с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём -13,-18, местами -23,-28, по Прибайкалью -7,-12.

В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный 5-10, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура днём -16,-18.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске проходит конференция коренных малочисленных народов Севера
В Иркутске проходит конференция коренных малочисленных народов Севера
Общество, 16.01.2023
В ней участвуют представители шести районов региона
За неделю в Бурятии досмотрено шесть тонн говядины из Парагвая
За неделю в Бурятии досмотрено шесть тонн говядины из Парагвая
Общество, 16.01.2023
С начала года на железнодорожных станциях республики досмотрено более двух тысяч тонн продукции
Мост, соединяющий Бурятию и Иркутскую область, построят в 2023 году
Мост, соединяющий Бурятию и Иркутскую область, построят в 2023 году
Общество, 16.01.2023
Пешеходный мост пролегает через реку Снежную
Жителей Бурятии наиболее интересовали вопросы COVID-19
Жителей Бурятии наиболее интересовали вопросы COVID-19
Общество, 16.01.2023
Роспотребнадзор подвёл итоги работы «горячих линий» за 2022 год
Сотрудники улан-удэнской колонии №7 сдали кровь
Сотрудники улан-удэнской колонии №7 сдали кровь
Общество, 16.01.2023
Они решили начать год с доброго дела 
В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 ФАПов
В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 ФАПов
Общество, 16.01.2023
Большинство из них – по нацпроекту 
В Иркутской области готовят выставку в честь Леонида Гайдая
В Иркутской области готовят выставку в честь Леонида Гайдая
Общество, 16.01.2023
В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения режиссёра

В Улан-Удэ усиленно борются с последствиями январских снегопадов
В Улан-Удэ усиленно борются с последствиями январских снегопадов
Общество, 16.01.2023
В мэрии рассказали, куда вывозят снег с городских улиц
Морозы вернутся в Бурятию
Морозы вернутся в Бурятию
Общество, 16.01.2023
Прежде будет небольшое потепление

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^