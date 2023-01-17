В Бурятии сегодня снежно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём ниже 20-ти градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный 4-9, днём с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём -13,-18, местами -23,-28, по Прибайкалью -7,-12.



В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный 5-10, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура днём -16,-18.

