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В Улан-Удэ выступит тувинская звезда горлового пения

В Улан-Удэ выступит тувинская звезда горлового пения
Общество, 
Вместе с ним исполнит свои мелодии этно-группа Namgar

23 января в Улан-Удэ состоится этноконцерт с участием группы Namgar и исполнителя из Тувы Радик Тюлюш.

- Радик Тюлюш — это культовый музыкант из Тувы, известный во всем мире своим искусным горловым пением. Тюлюш — организатор и участник группы Уер, экс-солист группы Ят-Ха (2000-2004), солист группы Хуун-Хуур-Ту. В 2005-ом был записан его первый сольный альбом Tuva: Spirits of my Land совместно с этномузыкологом Керол Пег из Кембриджского университета. В 2012 Радик записал второй сольный альбом «Чалама», - рассказали в Бурятской филармонии.

Также совместно с музыкантами Алексеем Ивановым и Чингизом Соржу представляет проект Radik & Mapa. Проекты этого музыканта неоднократно побеждали в самых престижных номинациях в категории World Music.

Группа Namgar исполнит старинные песни кочевников, степные протяжные песни, задорные плясовые композиции и улигеры.

Оформление концерта подготовил московский медиа-художник Алексей Чой, известный своими креативными и концептуальными арт-видео.

Выступление Namgar и Радика Тюлюша пройдёт 23 января в Русском драмтеатре.
 

Возрастное ограничение 12+
концерт горловое пение

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