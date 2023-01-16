В Бурятии госинспекторы повышают квалификацию

Курсы повышения квалификации прошли сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Каждый год в январе отдел охраны ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии в полном составе проходит профессиональное обучение для повышения квалификации. Всю предыдущую неделю инспекторы отрабатывали теоретические и практические навыки, которые пригодятся им в течение будущего года, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
- В первую очередь мы освежили в памяти всё, что необходимо для ведения административного делопроизводства, а также обсудили изменения в законодательстве, касаемые охраны окружающей среды, произошедшие в 2022 году. Поговорили о роли и порядке использования GPS-навигаторов, средств фото- и видеофиксации во время охраны территории и при выявлении административных правонарушений. Рассмотрели возможные непредвиденные ситуации, - рассказывают сотрудники нацпарка.
Отдельное внимание в программе обучения было уделено теме взаимодействия инспекторов с другими отделами нацпарка. Инспекторы дают самую ценную и первичную информацию о погоде, о поведении животных и птиц на территории парка, ведут дневники фенологических наблюдений и отправляют ее в отдел науки. Также они снимают интересные фото и видео, оперативно «снабжая» нацпарк информацией с территории. Контактируют с посетителями и контролируют все нарушения на территории парка.
По окончанию учебной недели все инспекторы сразу же сдают «экзамен» в полевых условиях и получают рекомендации от руководящего состава.
Справка:
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объединяет Забайкальский национальный парк, Баргузинский заповедники Фролихинский заказник.
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Общество, Фото:
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