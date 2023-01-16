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За неделю в Бурятии досмотрено шесть тонн говядины из Парагвая

За неделю в Бурятии досмотрено шесть тонн говядины из Парагвая
Общество,  Фото:pixabay.com.
С начала года на железнодорожных станциях республики досмотрено более двух тысяч тонн продукции

Государственными инспекторами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии на железнодорожных станциях Улан-Удэ и Наушки с 1 по 15 января досмотрено 2064 тонны подконтрольной продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.

При экспорте в Монголию проконтролировано 1240 тонн свекловичного шрота, 58 тонн молочной продукции, 17 тонн свинины, 79 тонн сухого молока и 3000 литров ветеринарного рыбьего жира.

При импорте из Китая в Россию досмотрено 229 тонн кормовых добавок, 48 тонн изолята соевого белка.

Досмотрено две тонны свиных, 63 тонн куриных полуфабрикатов, 28 тонн мяса птицы, семь тонн свиного шпика, 280 тонн рыбы из России, семь тонн мяса птицы из Бразилии и шесть тонн говядины из Парагвая.

Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, сообщили в управлении. 
Россельхознадзор

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