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Раненого на Украине мобилизованного из Бурятии хотели повторно отправить на СВО

Раненого на Украине мобилизованного из Бурятии хотели повторно отправить на СВО
Общество, 
Его мать дошла до уполномоченного по правам человека

Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова продолжает помогать участникам СВО из Бурятии в защите их прав. Недавно к омбудсмену обратилась мама военнослужащего, который получил тяжёлое ранение при выполнении боевых задач на Украине.

Наш земляк проходил лечение в главном  военном  клиническом госпитале (ГВКГ) имени Н. Н. Бурденко в Москве, а затем – в аналогичных учреждениях в Улан-Удэ и в Хабаровске. Оттуда в конце июня сделали запрос на его госпитализацию в российскую столицу.

Поскольку ответ шёл по почте, военнослужащий пропустил срок госпитализации. В сентябре в Москву ушёл повторный запрос, но в столичный госпиталь участник спецоперации к середине ноября так и не попал.
 
Уполномоченный обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику ГВКГ. В итоге военного определили в 34-ое хирургическое отделение госпиталя имени Бурденко.
 
О помощи омбудсмена также попросила мать жителя Бурятии, попавшего под частичную мобилизацию. На СВО он получил огнестрельное осколочное ранение правого плеча.
 
В госпитале отказались делать операцию по удалению осколка, поскольку была высокая вероятность задеть артерию. Это могло повлечь кровоизлияние и смерть. Согласно выписному эпикризу, военнослужащему после окончания лечения порекомендовали пройти военно-врачебную комиссию. Но в итоге воинская часть в ней отказала.

- Более того, маму проинформировали, что сына снова направят в зону СВО, – рассказала Юлия Жамбалова.
 
Она обратилась в саму в/ч и в военную прокуратуру. В части сообщили, что военнослужащего в ближайшее время направят на военно-врачебную комиссию с последующим подтверждением тяжести полученного увечья.
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