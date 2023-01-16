Раненого на Украине мобилизованного из Бурятии хотели повторно отправить на СВО

Его мать дошла до уполномоченного по правам человека







Наш земляк проходил лечение в главном военном клиническом госпитале (ГВКГ) имени Н. Н. Бурденко в Москве, а затем – в аналогичных учреждениях в Улан-Удэ и в Хабаровске. Оттуда в конце июня сделали запрос на его госпитализацию в российскую столицу.



Поскольку ответ шёл по почте, военнослужащий пропустил срок госпитализации. В сентябре в Москву ушёл повторный запрос, но в столичный госпиталь участник спецоперации к середине ноября так и не попал.



Уполномоченный обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику ГВКГ. В итоге военного определили в 34-ое хирургическое отделение госпиталя имени Бурденко.



О помощи омбудсмена также попросила мать жителя Бурятии, попавшего под частичную мобилизацию. На СВО он получил огнестрельное осколочное ранение правого плеча.



В госпитале отказались делать операцию по удалению осколка, поскольку была высокая вероятность задеть артерию. Это могло повлечь кровоизлияние и смерть. Согласно выписному эпикризу, военнослужащему после окончания лечения порекомендовали пройти военно-врачебную комиссию. Но в итоге воинская часть в ней отказала.



- Более того, маму проинформировали, что сына снова направят в зону СВО, – рассказала Юлия Жамбалова.



Она обратилась в саму в/ч и в военную прокуратуру. В части сообщили, что военнослужащего в ближайшее время направят на военно-врачебную комиссию с последующим подтверждением тяжести полученного увечья.

Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова продолжает помогать участникам СВО из Бурятии в защите их прав. Недавно к омбудсмену обратилась мама военнослужащего, который получил тяжёлое ранение при выполнении боевых задач на Украине.