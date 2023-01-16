В Бурятии рассказали, кто чаще заболевает раком кишки



-Каждый пятый случай рака толстой кишки не имеет симптомов. Поэтому его называют «тихим убийцей»: опухоль растёт медленно и не даёт о себе знать, пока значительно не увеличится в размерах. Проявление симптомов заболевания говорит о том, что оно достигло последней стадии, когда вылечиться сложно. Но встречи со смертельным врагом можно избежать, если поставить диагноз на ранней стадии.



Симптомы колоректального рака, перечисленные в этой статье, совпадают с симптомами распространённых нераковых состояний, таких как геморрой и синдром раздражённого кишечника. Но это не значит, что нужно закрыть глаза и ничего не делать. Посетите врача, если один из симптомов длится несколько недель или усиливается.



Пациенты с колоректальным раком могут испытывать следующие симптомы:

• Изменение частоты дефекации.

• Диарея, запор или ощущение, что кишечник не опорожняется полностью.

• Ярко-красная или очень тёмная кровь в стуле.

• Стул, который выглядит уже или тоньше, чем обычно.

• Дискомфорт в животе, включая частые газовые боли, вздутие живота, переполнение и колики.

• Потеря веса без причин.

• Постоянная утомляемость или недомогание.

• Необъяснимая железодефицитная анемия, то есть, снижение количества эритроцитов.



- А как быть людям, у которых нет симптомов?





- Пройти скрининг колоректального рака. Не бояться колонскопии. Потому что колоноскопия выполненная в возрасте 40-50 лет, снижает на 10 лет риск развития рака в 3-4 раза.



- Куда обратиться для прохождения скрининга?



Скрининг колоректального рака проводится в рамках диспансеризации в поликлинике по месту жительства.



На первом этапе проводится исследование кала на скрытую кровь, при положительном результате, пациент направляется на 2 этап - колоноскопию.



На колоноскопии при выявлении полипов без признаков злокачественности, менее 10мм. они удаляются сразу же во время исследования; при размерах более 10 мм. или наличии признаков злокачественности берётся биопсия и пациент направляется на дообследование и лечение в Бурятский онкологический диспансер.



Уделите время своему здоровью!













Интервью подготовила медицинский маркетолог Наталья Вамбуева





Важную тему профилактики колоректального рака обсудили с главным внештатным онкологом Минздрава Бурятии, кандидатом медицинских наук Евгением Юмовым.- Термин «колоректальный рак» объединяет злокачественные опухоли всех отделов толстой кишки: рак толстой кишки, ободочной и прямой кишки. Большинство случаев онкологии кишечника – это разновидность опухоли, называемой аденокарциномой.- Начну с общих цифр, на учёте в онкодиспаснере состоит 19 592 человек, это почти 2,0% от населения республики. За 11 месяцев 2022 года в Бурятии выявлено 3 311 новых случаев рака.Что касается статистики по колоректальному раку, то в прошлом году в Республике Бурятия выявлено 386 новых случаев, из них на ранней стадии 197. К сожалению, есть случаи выявления рака на 4 стадии.Каковы причины возникновения колоректального рака?- Фактор риска — это все то, что увеличивает вероятность развития онкопроцесса.Следующие факторы увеличивают вероятность появления рака кишечника у человека:1. Возраст. Риск колоректального рака с возрастом увеличивается. Колоректальный рак может возникать у молодых людей и подростков, но большинство случаев рака встречается у людей старше 50 лет.2. Пол. У мужчин риск развития колоректального рака несколько выше, чем у женщин.3. Рак в семейном анамнезе. Колоректальный рак может считаться семейным, если родственникам первой степени (родители, братья, сестры, дети) или другим членам семьи (бабушки, дедушки, тёти, дяди, племянницы, племянники, внуки, двоюродные братья) был поставлен подобный диагноз.4. Редкие наследственные заболевания. Члены семей с редкими наследственными заболеваниями также имеют высокий риск появления онкологии. Среди них семейный аденоматозный полипоз (FAP), синдром Линча, синдром Пейтца-Йегерса и др.5. Воспалительное заболевание кишечника. У людей с ВЗК (язвенный колит, болезнь Крона) увеличивается риск возникновения колоректального рака.6. Аденоматозные полипы. Некоторые виды полипов, называемые аденомами, могут со временем перерасти в колоректальный рак.7. Некоторые виды рака в анамнезе. Женщины, у которых был рак яичников или рак матки, более склонны к развитию колоректального рака.8. Расовая принадлежность. У представителей негроидной расы самые высокие показатели спорадического колоректального рака.9. Отсутствие физической активности и ожирение. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, а также люди с повышенной массой тела или ожирением состоят в группе риска.10. Питание. Современные исследования постоянно связывают употребление в пищу большого количества белковых продуктов (красного мяса) с высоким риском заболевания.11. Курение и алкоголь. Курильщики имеют больше шансов умереть от колоректального рака, чем некурящие.