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В Забайкалье назвали место, где построят центр стрельбы из лука

В Забайкалье назвали место, где построят центр стрельбы из лука
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Здесь также будет поле для мини-футбола

Министр физической культуры и спорта Забайкальского края рассказал о месте, где будет располагаться региональный центр стрельбы из лука. Строительство учреждения запланировано недалеко от стадиона «Локомотив».

- Это решение губернатора Забайкальского края Александра Михайловича Осипова, потому что не должно быть развитие одного вида спорта в ущерб другому, — рассказал руководитель ведомства.

Андрей Серёдкин добавил, что на выбранном месте будет установлено само здание лукодрома с летним стрельбищем, а также с мини-футбольным полем. Выбранный участок находится на расстоянии пятисот метров от первоначального места, где изначально планировалось строительство.

Министр спорта Забайкальского края также подчеркнул, что строительство центра никак не повлияет на стадион «Локомотив».

- Кроме того, в 2023 году забайкальские футболисты продолжат играть в юношеской футбольной лиге 2007 и 2008 годов рождения, только уже в Сибирском федеральном округе, - отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.

Игры продолжатся и среди других возрастов, а также сохранится третий дивизион, сообщает пресс-служба регионального минспорта. 
Забайкальский край лукодром

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