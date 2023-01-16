Бурятский режиссёр Олег Юмов выпустит продолжение спектакля «Ой.Лес»

В дальнейшем спектакль планируется показать в Монголии
19 и 21 января в Бурятском драматическом театре пройдёт премьера спектакля «Ой.Тугэсхэл» (возрастное ограничение 16+). Это будет продолжением постановки «Ой.Лес» (16+) по мотивам одноимённой пьесы драматурга Александра Островского. Как сообщал «Байкал-Daily», дебютный спектакль приятно впечатлил зрителей.
- Спектакль имел грандиозный успех. Билеты невозможно было купить. Второй спектакль также играется на бурятском, монгольском и русском языках. Даже если человек не знает бурятского языка, думаю, ему будет всё понятно, - заявила сегодня на брифинге министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Главную роль повторит известная монгольская актриса Сарантуя Самбуугийн.
- Для неё это великий подвиг играть и на бурятском, и на русском языках. Она говорила на репетициях, что не может переключиться на русский, так как голова работает до сих пор на монгольском, - поделился режиссёр спектакля Олег Юмов.
К постановке спектакля Олег Юмов со своей командой приступил в августе 2022 года. В основе сюжета будет обозреваться вторая часть истории о продаже леса, принадлежащей богатой помещице Раисе Павловне Гурмыжской.
Как ранее отмечал режиссёр, спектакль «Лес» - это не только история о продаже леса, это прежде всего история о «лесе» человеческих взаимоотношений и судеб. О людях, которые запутались в своих желаниях и ошибках.
Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского. Постановка обошлась в три млн рублей за счёт средств гранта от Минкультуры России. Благодаря этому гранту бурятскому режиссёру удалось пригласить специалистов с разных уголков России.
- Я позвал тех, с кем я работал. Художником по свету выступил Евгений Виноградов, который работал над «Бальжан Хатан» (6+) и в других бурятских проектах. Приехала режиссёр по пластике Мария Лычковская из Калининграда. Натали-Кейт Пангилиан – наш главный художник-постановщик. Сарантуя Дмитриева приехала к нам из Москвы. На мой взгляд вышла очень роскошная постановочная группа, - добавил Олег Юмов.
Чтобы максимально передать пьесу Островского, театр решил запустить марафон большого спектакля «Ой.Лес». Первая часть пройдёт 18 и 20 января. Вторую часть зрители могут оценить 19 и 21 января.
Также Соелма Дагаева отметила, что спектакль, возможно, покажут на гастролях в Монголии.
- Помнится, что успешно с гастролями съездил наш Бурятский драматический театр в Монголию. Думаю, что сотрудничество продолжается. Возможно, с этим спектаклем мы будем выезжать и в Монголию, - поделилась министр культуры Бурятии.
Бурятский режиссёр Олег Юмов выпустит продолжение спектакля «Ой.Лес»
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