В Улан-Удэ уже полгода не могут найти хозяев для необычной кошки

Животное стало жертвой безответственных разводчиков







- Это отдельная категория людей со своей непробиваемой логикой. Плодильщики не считают, что имеют отношение к проблеме бездомных животных, ведь у них «не бездомные котята» и отдают их только в «добрые руки». А это классическое – «кошке надо один раз родить»? Вот так и появилась Лаура. У неё – неизлечимая болезнь, которая появилась только по вине таких «домашних плодильщиков», – поделились тогда зооволонтёры.



Речь идёт о генетической патологии развития хрящевых и суставных тканей – остеохондродисплазии. Задние лапки у Лауры слишком большие для кошки. Она родилась после скрещивания вислоухих котов. Вообще вязка шотландцев – непростая задача, поскольку представители этой породы носят нежелательные, приводящие к патологиям гены, и предотвратить их проявление у потомства можно, лишь правильно подобрав самца и самку для спаривания. Хозяева же, недолго думая, просто выбросили больную питомицу на улицу.



Дом для кошки ищут уже более полугода. По словам представителей фонда, она очень милая и забавная.



- А как она смешно играет, можно наблюдать часами. У неё выразительные большие глаза, в которые можно влюбиться сразу. Этим маленьким чудом можно восхищаться бесконечно, – говорят в организации.







Там напомнили, что у подопечной сильные наросты хрящевой ткани на задних лапках и деформация передних плюс проблемы с сердцем из-за этой же болезни.



- Но она всё так же остаётся милым забавным котёнком, которая очень хочет обрести свою семью. Среди других кошек на передержке ей очень дискомфортно, а при проблемах с сердцем волнение должно быть минимальным, – говорят в «Собаке счастья». – Мы ищем для Лауры любящих и ответственных хозяев. Да, ей нужно чуть больше внимания – периодически делать УЗИ сердца и рентген, чтобы следить за состоянием костной и хрящевой ткани. Но мы очень верим, что найдётся человек, который позаботится о ней, несмотря на проблемы со здоровьем.



Волонтёры обещают поддерживать связь с будущими владельцами и при необходимости – помогать с периодическими обследованиями у специалистов.



- Очень не хочется, чтобы она до конца своих дней была на передержке, где о ней, конечно, заботятся, но всё равно не могут уделить столько внимания и любви, сколько нужно, – подчеркнули в фонде.











