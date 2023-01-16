16 января

15 января

Популярное

В Улан-Удэ сократится автобусный маршрут №92

В Улан-Удэ сократится автобусный маршрут №92
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Таким образом планируется снизить дублирование с другими маршрутами

С 17 января в Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №92.

Путь следования маршрута сокращается - автобусы будут следовать по укороченной схеме от Стеклозавода до остановки «Мемориал Победы» по улице Балтахинова. Маршрут изменили для того, чтобы увеличить оборачиваемость рейсов и снизить дублирование с другими маршрутами, сообщили в мэрии.

Впрочем, график движения автобусов может быть пересмотрен с учётом пассажиропотока и фактического времени оборотного рейса.

Учитывая сокращение маршрута №92, в микрорайон Медведчиково организован заезд по графику двух автобусов МУП «Городские маршруты» маршрута № 1. Для проезда в направлении 100-х микрорайонов, куда ранее следовал маршрут № 92, также можно воспользоваться автобусами маршрута №1, на котором сейчас работает восемь автобусов ПАЗ и Волгабас.

Отметим, укороченный маршрут №92 будет подключен к системе пересадочного тарифа, который предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55 рублей.

общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский режиссёр Олег Юмов выпустит продолжение спектакля «Ой.Лес»
Бурятский режиссёр Олег Юмов выпустит продолжение спектакля «Ой.Лес»
Общество, 16.01.2023
В дальнейшем спектакль планируется показать в Монголии
В Улан-Удэ сократится автобусный маршрут №92
В Улан-Удэ сократится автобусный маршрут №92
Общество, 16.01.2023
Таким образом планируется снизить дублирование с другими маршрутами
«Байкальскую рыбалку» в Бурятии отменили в знак поддержки военных
«Байкальскую рыбалку» в Бурятии отменили в знак поддержки военных
Общество, 16.01.2023
Главный рыбацкий фестиваль страны решили перенести
В Улан-Удэ родилась девочка-богатырь
В Улан-Удэ родилась девочка-богатырь
Общество, 16.01.2023
Малышка появилась на свет с весом почти в пять килограммов
Сразу 27 детей в Улан-Удэ отправили на карантин
Сразу 27 детей в Улан-Удэ отправили на карантин
Общество, 16.01.2023
Из-за ОРВИ вновь пришлось изолировать целый класс
Почти 300 освящённых оберегов из Бурятии передадут военным
Почти 300 освящённых оберегов из Бурятии передадут военным
Общество, 16.01.2023
Обереги освятили в Иволгинском дацане
Звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев сыграет в оперетте
Звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев сыграет в оперетте
Общество, 16.01.2023
Заслуженный артист Бурятии сменит амплуа
В Бурятии новорождённых назвали Кемраном, Амиром и Капиталиной
В Бурятии новорождённых назвали Кемраном, Амиром и Капиталиной
Общество, 16.01.2023
Кижингинцы дают необычные имена своим детям
Военные в Бурятии проведут боевые стрельбы
Военные в Бурятии проведут боевые стрельбы
Общество, 16.01.2023
Занятия состоятся на трёх полигонах  
В пригородном районе Бурятии не могут найти деньги на остановку
В пригородном районе Бурятии не могут найти деньги на остановку
Общество, 16.01.2023
А до ближайшей местным жителям приходится добираться по полчаса
В Бурятии подполковник полиции выиграл шахматный турнир
В Бурятии подполковник полиции выиграл шахматный турнир
Общество, 16.01.2023
В Улан-Удэ определили лучших шахматистов среди росгвардейцев
С 1 марта в России появится белый сигнал светофора
С 1 марта в России появится белый сигнал светофора
Общество, 16.01.2023
Он будет означать, что пешеход имеет право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора
Большинство улан-удэнцев не напугал пришедший в Россию «кракен»
Большинство улан-удэнцев не напугал пришедший в Россию «кракен»
Общество, 16.01.2023
Сильнее всего его боятся привитые горожане

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^