В Улан-Удэ сократится автобусный маршрут №92

Таким образом планируется снизить дублирование с другими маршрутами



С 17 января в Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №92.



Путь следования маршрута сокращается - автобусы будут следовать по укороченной схеме от Стеклозавода до остановки «Мемориал Победы» по улице Балтахинова. Маршрут изменили для того, чтобы увеличить оборачиваемость рейсов и снизить дублирование с другими маршрутами, сообщили в мэрии.



Впрочем, график движения автобусов может быть пересмотрен с учётом пассажиропотока и фактического времени оборотного рейса.



Учитывая сокращение маршрута №92, в микрорайон Медведчиково организован заезд по графику двух автобусов МУП «Городские маршруты» маршрута № 1. Для проезда в направлении 100-х микрорайонов, куда ранее следовал маршрут № 92, также можно воспользоваться автобусами маршрута №1, на котором сейчас работает восемь автобусов ПАЗ и Волгабас.



Отметим, укороченный маршрут №92 будет подключен к системе пересадочного тарифа, который предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55 рублей.



