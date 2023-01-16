Таким образом планируется снизить дублирование с другими маршрутами
С 17 января в Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №92.
Путь следования маршрута сокращается - автобусы будут следовать по укороченной схеме от Стеклозавода до остановки «Мемориал Победы» по улице Балтахинова. Маршрут изменили для того, чтобы увеличить оборачиваемость рейсов и снизить дублирование с другими маршрутами, сообщили в мэрии.
Впрочем, график движения автобусов может быть пересмотрен с учётом пассажиропотока и фактического времени оборотного рейса.
Учитывая сокращение маршрута №92, в микрорайон Медведчиково организован заезд по графику двух автобусов МУП «Городские маршруты» маршрута № 1. Для проезда в направлении 100-х микрорайонов, куда ранее следовал маршрут № 92, также можно воспользоваться автобусами маршрута №1, на котором сейчас работает восемь автобусов ПАЗ и Волгабас.
Отметим, укороченный маршрут №92 будет подключен к системе пересадочного тарифа, который предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55 рублей.
В Улан-Удэ сократится автобусный маршрут №92
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