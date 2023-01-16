Поисковики из Бурятии рассказали, как мужчины пропадают после ссор с близкими

Они уходят из дома в разгар семейных скандалов и исчезают

По словам волонтёров, после ссор с близкими представители сильного пола зачастую отправляются куда-то на природу, в заброшенные здания, на чердаки и в подвалы «залечивать душевные раны» алкоголем. Бывает, что одни, бывает – с друзьями, которые куда-то исчезают и оставляют собутыльника отдыхать в сугробе.



В таких случаях одно из самых страшных зимних сочетаний – алкоголь и морозы – нередко становится причиной трагедий. Совсем недавно в одном из регионов добровольцы «ЛизаАлерт», обследуя заброшку, наткнулись на мужчину (не того, которого искали), который пьяный уснул на морозе. Ребята вызвали скорую. Человека увезли в больницу с обморожением.



Желание уйти куда-то и «расслабиться» в холодное время года может привести к печальным последствиям, предупреждают поисковики.



- Дома вам кажется, что с вами ничего произойти не может. Но никто из тех, кто до смерти замёрз на улице после употребления спиртного, не предполагал такого исхода. Это реально ситуация высокого риска, как переход оживлённого проспекта на красный свет: может, повезёт, а может, и нет, – пояснили в отряде. – Что бы ни случилось, в вашей жизни всё равно есть люди, которым вы дороги и нужны. Именно они будут в ужасе искать вас, звонить в полицию и в «ЛизаАлерт», рыдая, связываться с родственниками и вместе с нами – обзванивать больницы, морги и бюро регистрации несчастных случаев, бегать по ночным лесопаркам и ездить на опознания.



Жителей Бурятии призвали не проходить мимо лежащих на снегу людей. «Если вы увидели такого человека, не проходите мимо. Позвоните на 112 и спасите жизнь!», – отметили волонтёры.

