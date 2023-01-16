Почти 300 освящённых оберегов из Бурятии передадут военным

Обереги освятили в Иволгинском дацане
В Бурятии для военнослужащих-участников спецоперации изготовили 290 оберегов. Все они были освящены по буддийским обычаям в Иволгинском дацане.
- Идея создания оберегов принадлежит искусствоведу и художнице Любови Данзановне Дондоковой. С одной стороны фотография Хамбо Ламы Итигэлова, с другой - изображение бога войны Жамсарана (Улаан сахюусан, Красный хранитель). Очень грозный защитник буддийской веры. Все обереги освящены во дворце Хамбо ламы Итигэлова, - сообщается в телеграм-канале V помощь Zемлякам03.
Любовь Дондокова – дочь известного ламы, философа и буддийского иконописца Данзана Дондокова (1895-1983 гг). Обереги от Любови Данзановны передала директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.
Обереги освятили в Иволгинском дацане
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