Почти 300 освящённых оберегов из Бурятии передадут военным





В Бурятии для военнослужащих-участников спецоперации изготовили 290 оберегов. Все они были освящены по буддийским обычаям в Иволгинском дацане.- Идея создания оберегов принадлежит искусствоведу и художнице Любови Данзановне Дондоковой. С одной стороны фотография Хамбо Ламы Итигэлова, с другой - изображение бога войны Жамсарана (Улаан сахюусан, Красный хранитель). Очень грозный защитник буддийской веры. Все обереги освящены во дворце Хамбо ламы Итигэлова, - сообщается в телеграм-канале V помощь Zемлякам03.Любовь Дондокова – дочь известного ламы, философа и буддийского иконописца Данзана Дондокова (1895-1983 гг). Обереги от Любови Данзановны передала директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.