Звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев сыграет в оперетте

Заслуженный артист Бурятии сменит амплуа
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 и 25 января в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера оперетты «Мистер Икс» (возрастное ограничение 12+). В театре её называют «самой загадочной премьерой сезона».
Главную роль в музыкальной постановке сыграет заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев. Это будет первый дебют звезды бурятской эстрады в роли театрального актёра. Об этом сегодня на брифинге рассказал музыкальный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов.
- Это огромный эксперимент, возможно, огромные риски, но огромные ожидания. Я вижу, как сам Чингис Раднаев волнуется на каждой репетиции. С каким интересом за ним наблюдают артисты хора, балета, оркестра. Это же колоссальное событие, - поделился маэстро.
Спектакль будет проходить в двух актах по одному часу. Всего будет задействовано около девяти персонажей.
Предстоящая музыкальная постановка «Мистер Икс» была выкуплена у Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. По словам Владимира Рылова, все костюмы, декорации, идея и прочие детали переходят во владение бурятского оперного театра.
- Потребовалось немало юридических усилий для того, чтобы получить этот материал. За наш счёт мы перевезли все декорации, костюмы и т.д. Авторские права оплачивает наш театр. Но нам бы это обошлось на порядок дороже, чем то, что мы вложили сейчас, - дополнил Владимир Рылов.
Музыкальным руководителем и дирижёром оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс» выступит маэстро Владимир Рылов. Режиссёром-постановщиком - Алла Семак — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, режиссёр Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Балетмейстер – Александр Курбатов.
Действие происходит в знаменитом петербургском цирке Чинизелли. В недалёком прошлом дядюшка лишил своего племянника законной доли наследства за то, что тот увлёкся его невестой. Лишённый средств к существованию молодой человек был вынужден примкнуть к труппе бродячих артистов.
Пройдя через годы скитаний и унижений, он завоевал себе имя в актёрском мире, став известным цирковым акробатом под псевдонимом «Мистер Икс». Познакомившись с одной из постоянных посетительниц представлений, он влюбляется в неё. Поначалу он даже не подозревает, что эта красавица и есть вдова дядюшки. Дальнейшие события затягивают их в вихрь недоразумений, обмана и интриг.
Звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев сыграет в оперетте
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кижингинцы дают необычные имена своим детям
Занятия состоятся на трёх полигонах
А до ближайшей местным жителям приходится добираться по полчаса
В Улан-Удэ определили лучших шахматистов среди росгвардейцев
В Улан-Удэ прошёл концерт «В мир кино»
Он будет означать, что пешеход имеет право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора
В городе разгребают последствия снегопада
Сильнее всего его боятся привитые горожане
Также дети посетили самый большой музей Боевой славы объединения ВВО
Около её дома появился огромный синий заяц
Кроме того, он получил медаль «За боевые отличия»
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов
Праздник устраивает Национальная библиотека
Известная общественница призвала активнее налаживать связи между ними
Помощь оказывается в семи районах Бурятии и в Улан-Удэ