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Звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев сыграет в оперетте

Звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев сыграет в оперетте
Общество, 
Заслуженный артист Бурятии сменит амплуа

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 и 25 января в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера оперетты «Мистер Икс» (возрастное ограничение 12+). В театре её называют «самой загадочной премьерой сезона».

Главную роль в музыкальной постановке сыграет заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев. Это будет первый дебют звезды бурятской эстрады в роли театрального актёра. Об этом сегодня на брифинге рассказал музыкальный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов.

- Это огромный эксперимент, возможно, огромные риски, но огромные ожидания. Я вижу, как сам Чингис Раднаев волнуется на каждой репетиции. С каким интересом за ним наблюдают артисты хора, балета, оркестра. Это же колоссальное событие, - поделился маэстро.

Спектакль будет проходить в двух актах по одному часу. Всего будет задействовано около девяти персонажей.

Предстоящая музыкальная постановка «Мистер Икс» была выкуплена у Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. По словам Владимира Рылова, все костюмы, декорации, идея и прочие детали переходят во владение бурятского оперного театра.

- Потребовалось немало юридических усилий для того, чтобы получить этот материал. За наш счёт мы перевезли все декорации, костюмы и т.д. Авторские права оплачивает наш театр. Но нам бы это обошлось на порядок дороже, чем то, что мы вложили сейчас, - дополнил Владимир Рылов.

Музыкальным руководителем и дирижёром оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс» выступит маэстро Владимир Рылов. Режиссёром-постановщиком - Алла Семак — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, режиссёр Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Балетмейстер – Александр Курбатов.

Действие происходит в знаменитом петербургском цирке Чинизелли. В недалёком прошлом дядюшка лишил своего племянника законной доли наследства за то, что тот увлёкся его невестой. Лишённый средств к существованию молодой человек был вынужден примкнуть к труппе бродячих артистов.

Пройдя через годы скитаний и унижений, он завоевал себе имя в актёрском мире, став известным цирковым акробатом под псевдонимом «Мистер Икс». Познакомившись с одной из постоянных посетительниц представлений, он влюбляется в неё. Поначалу он даже не подозревает, что эта красавица и есть вдова дядюшки. Дальнейшие события затягивают их в вихрь недоразумений, обмана и интриг.

оперное искусство театр оперы и балета

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