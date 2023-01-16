В Бурятии новорождённых назвали Кемраном, Амиром и Капиталиной

Кижингинцы дают необычные имена своим детям









Ранее стали известны необычные имена новорождённых в Закаменском районе.

В ушедшем 2022 году в Кижингинском районе Бурятии на свет появился 141 ребёнок, а из жизни ушли 182 человека. Кроме того, в муниципальном образовании заключили 45 браков. Развестись решили 50 супружеских пар.Восемь местных жителей поменяли имя. В районе также зафиксировали 35 фактов признания отцовства.Кижингинцы в прошлом году давали своим детям оригинальные имена. Так, новорождённых мальчиков нарекли Кемран, Яромир, Амир и Салан, а одну девочку назвали Капиталина.