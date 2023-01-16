Занятия состоятся на трёх полигонах
Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии на этой неделе выполнят нормативы по огневой подготовке с боевой стрельбой из различного стрелкового оружия.
К занятиям привлечено свыше тысячи военнослужащих. Боевые стрельбы будут проведены на трёх полигонах.
- Перед тем как выйти на огневой рубеж, военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического прицела, правила стрельбы. Подразделения связи, РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерные, медицинские подразделения выполнят упражнение контрольных стрельб из АК-74. Мотострелковые, разведывательные подразделения и подразделение снайперов выполнят стрельбу из ПК, СВД, крупнокалиберного пулемета «Корд», автомата Калашникова АК-12, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Часть занятий по огневой подготовке будет проведена в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и специальных средств разведки.
Военные в Бурятии проведут боевые стрельбы
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