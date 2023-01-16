В Улан-Удэ прошёл концерт «В мир кино»
Полюбившийся жителям Бурятии концерт «В мир кино» (возрастное ограничение 6+) стал первым проектом театра «Байкал» в 2023 году. Национальный оркестр Бурятии исполнил хиты из лучших старых и новых кинофильмов «Служебный роман» (6+), «Ну, погоди» (0+), «Гарри Поттер» (12+), «Один дома» (0+), «Великолепный век» (16+), «Наруто» (12+), «Титаник» (12+), «Хатико» (12+). И, конечно, уже ставшие традиционными саундтреки «Игра престолов» (18+), «Шерлок» (12+), «Пираты Карибского моря» (12+).
Этот проект уже несколько лет пользуется большим успехом у зрителей. Музыканты национального оркестра на бурятских народных инструментах виртуозно и с чувством исполняют как российские, так и заграничные мотивы.
«Это было незабываемо!», «Прекрасное, увлекательное путешествие в Мир кино! Вы лучшие!», «В большом восторге от музыкального вечера!», «Вы великолепные, до сих пор под впечатлением!» – поделились эмоциями зрители.
Все концерты театра «Байкал» в этом году приурочены 100-летию Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
Театр «Байкал» вновь исполнил известные саундтреки из фильмов
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