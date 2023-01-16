В Бурятии подполковник полиции выиграл шахматный турнир

В Улан-Удэ определили лучших шахматистов среди росгвардейцев
В управлении Росгвардии по Бурятии прошёл шахматный турнир. Соревнования проводились в дисциплине «Быстрые шахматы» по швейцарской системе согласно правилам ФИДЕ.
В личном первенстве победу одержал начальник отдела управления вневедомственной охраны подполковник полиции Баир Цыдендоржиев. Второе и третье места заняли сотрудники отряда мобильного особого назначения майор полиции Николай А. и прапорщик полиции Алдар Д. соответственно.
- Играли в формате «блиц», где на обдумывание ходов отводится ограниченное время, и думать необходимо быстро. По количеству баллов, набранных по круговой системе, выиграл своих соперников. Ранее принимал участие в межведомственных турнирах, соревнованиях «Динамо», - рассказал победитель.
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