В Бурятии подполковник полиции выиграл шахматный турнир





В управлении Росгвардии по Бурятии прошёл шахматный турнир. Соревнования проводились в дисциплине «Быстрые шахматы» по швейцарской системе согласно правилам ФИДЕ.В личном первенстве победу одержал начальник отдела управления вневедомственной охраны подполковник полиции Баир Цыдендоржиев. Второе и третье места заняли сотрудники отряда мобильного особого назначения майор полиции Николай А. и прапорщик полиции Алдар Д. соответственно.- Играли в формате «блиц», где на обдумывание ходов отводится ограниченное время, и думать необходимо быстро. По количеству баллов, набранных по круговой системе, выиграл своих соперников. Ранее принимал участие в межведомственных турнирах, соревнованиях «Динамо», - рассказал победитель.