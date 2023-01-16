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Сотрудники улан-удэнской колонии №7 сдали кровь

Сотрудники улан-удэнской колонии №7 сдали кровь
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Они решили начать год с доброго дела

Личный состав улан-удэнской исправительной колонии №7 сдал кровь в Бурятской республиканской станции переливания крови. С инициативой выступил Совет молодых специалистов.

- После сдачи анализа крови и полученного допуска у врача-трансфузиолога сотрудники уголовно-исполнительной системы прошли процедуру донации. По словам доноров, они решили начать Новый год с доброго дела, важного для спасения жизни людей, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

За прошлый год в рамках реализации грантового проекта «Донор в погонах» к донорству было привлечено свыше 1000 сотрудников и работников республиканских силовых ведомств.
УФСИН Донорство крови донорство

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