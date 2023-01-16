В пригородном районе Бурятии не могут найти деньги на остановку

А до ближайшей местным жителям приходится добираться по полчаса







- В ответ на неоднократные обращения граждан администрация района ссылается на отсутствие финансирования. В 2022 году не было денег и в 2023-ем нет. До ближайшей остановки в Тулунже 30 минут пешком надо идти. Детей одних не отпустишь, кругом – бродячие собаки, – отметили сельчане.



Они попросили направить обращение по этому поводу в «компетентные органы и в прокуратуру», поскольку вопрос не решается. Разъяснения дал директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.



- Для устройства остановочного пункта разработан локальный сметный расчёт. Сейчас ведётся работа по определению источника финансирования, – цитируют его в группе «Иволга-инфо. 24/7».



Жители посёлка Новая Тулунжа, который находится в Иволгинском районе Бурятии, посетовали на отсутствие остановочного пункта. Люди рассказали в местном вайбер-чате, что власти вот уже второй год подряд не могут найти на это средства.